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04.02.2021 - 15:40 |

2021 YKS başvuru kılavuzu | ÖSYM YKS başvuru kılavuzu nereden bakılır?

YKS 2021 başvuruları başlıyor. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuru kapsamında YKS 2021 başvuruları YKS başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre yapılacak. ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden YKS başvuru kılavuzuna ulaşmak mümkün. İşte YKS başvuru kılavuzu ve merak edilen detaylar.

2021 YKS başvuru kılavuzu | ÖSYM YKS başvuru kılavuzu nereden bakılır?

2021 YKS tarihleri geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. ÖSYM sınav takvimine göre YKS başvuruları da bugün başladı. YKS başvuru kılavuzu da elektronik ortamda yayınlandı. İşte YKS başvuru kılavuzu ve başvuru ile ilgili detaylar.

YKS 2021 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS Başvuruları 4 şubat - 2 Mart tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Adaylar başvuruda bulunmadan önce başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göz atmaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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