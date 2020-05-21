21.05.2020 - 22:10 |
22 Mayıs bugün Sahur saati (vakti) kaçta, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir namaz (sahur) vakitleri
Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 28. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği Sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin Sahur saatleri 22 Mayıs 2020 imsakiye...
Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Mersin ve diğer ilerin iftar vakitleri merak edilmeye başladı. İftar sonrası milyonlarca vatandaş, Sahur vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin Sahur saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...
BUGÜN SAHUR SAAT KAÇTA?
İSTANBUL'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İstanbul'da bugün Sahur vakti 03:43
ANKARA'DA SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
Ankara'da bugün Sahur vakti 03:30
İZMİR'DE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?
İzmir'de bugün Sahur vakti 04:05
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