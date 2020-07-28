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28.07.2020 - 07:33 |

27 Temmuz Korona tablosu | Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte kaç vaka çıktı? İyileşen hasta sayısında artış var mı? İşte 27 Temmuz korona virüs tablosu ve Türkiye'de salgının son durumu ile ilgili değerlendirmeler.

27 Temmuz Korona tablosu | Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 45 bin 283 test yapıldı, 919 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 982 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 4 milyon 617 bin 971, vaka sayısı 227 bin 19, vefat sayısı 5 bin 630 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdakilerin sayısı 1263, solunum cihazına bağlı olanların sayısı 392, toplam iyileşen hasta sayısı ise 210 bin 469 oldu.

SAĞLIK BAKANI KOCA SON VERİLERİ PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Test sayısı 45 binin üstünde. Son 3 gün yoğun bakım sayısı oransal olarak en çok artan iller: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. En az artan iller: Sivas, Isparta, Muğla, Balıkesir, Bayburt. 21 ilimizde son 3 gün yoğun bakım hastamız olmadı."

27 TEMMUZ KORONA TABLOSU

27 Temmuz Korona tablosu | Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

26 TEMMUZ KORONA TABLOSU


27 Temmuz Korona tablosu | Bakan Koca vaka sayısını açıkladı

 

Kayseri'de otomobil su kanalına düştüKayseri'nin Kocasinan ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 1 metre yükseklikten kanala düştü. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralı olarak kurtarılarak tedavi altına alındı.
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