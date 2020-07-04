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04.07.2020 - 01:37 | | DHA

3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması! Didik didik aradılar

Adana'da, 2 bin 826 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'huzur ve güven' uygulamasında aranması olan 42 kişi yakalanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

3 bin polisle 'huzur ve güven' uygulaması! Didik didik aradılar

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda kent genelinde 2 bin 826 polisin katılımıyla hava destekli 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. 80 sabit nokta yol ve umuma açık mekan denetimlerinde özel eğitimli narkotik köpekleriyle aramalar yapıldı. 10 bin 161 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler çeşitli suçlardan aranan 42 kişiyi yakaladı. 5 bin 774 aracı durdurup, özel eğitimli narkotik köpekleriyle arama yapan ekipler, 20 aracı trafikten men etti. Bir adet de çalıntı elektrikli bisiklet ele geçiren ekipler, 91 araca toplamda 67 bin 770 TL trafik cezası uyguladı. 261 umuma açık mekanda denetleme yapan ekipler, 19 iş yerine 28 bin 970 TL idari para cezası kesti.

Öte yandan 2 kişiye ise Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci Maddesi gereği 1800 TL idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid, 18 gram esrar ve 5 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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