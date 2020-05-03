3 Mayıs sahur saati (vakti) kaçta bitecek, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece sahur (namaz) vakitleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Gaziantep ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:11

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti 04:00

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:30

BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:14

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bu gece Sahur 04:22

ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bu gece Sahur vakti 04:03

KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bu gece Sahur vakti 04:10

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 03:54

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