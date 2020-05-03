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03.05.2020 - 20:48 |

3 Mayıs sahur saati (vakti) kaçta bitecek, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece sahur (namaz) vakitleri

Ramazan ayı 24 Nisan 2020 günü başladı. Bugün Ramazan ayının 9. günü idrak ediliyor. 23 Mayıs'a kadar sürecek olan Ramazan ayında gün gün iftar saatleri ve sahur saatleri merak konusu oluyor. 11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayında yurdun dört bir yanında manevi duygular yaşanmaya devam ediyor. Oruç tutan vatandaşların sabırsızlıkla beklediği sahur vakti bugün ne zaman, saat kaçta? İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin sahur saatleri 3 Mayıs 2020 imsakiye...

3 Mayıs sahur saati (vakti) kaçta bitecek, sabah ezanı ne zaman okunacak? (2020 Ramazan imsakiyesi) İstanbul - Ankara - İzmir il il bu gece sahur (namaz) vakitleri

Sahur saat kaçta? İftar sonrası İstanbul - Ankara - İzmir - Bursa - Antalya - Adana - Konya - Gaziantep ve diğer ilerin sahur vakitleri merak edilmeye başladı. Sahur sonrası milyonlarca vatandaş, iftar vaktini öğrenmek için harekete geçiyor. Yaşadığı şehrin iftar ve saatini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden hem iftar vakitlerine hem de sahur vakitlerine erişim sağlayabilir. İşte il il imsakiye 2020...

BUGÜN İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA?

İSTANBUL'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İstanbul'da bu gece Sahur vakti 04:11

ANKARA'DA BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

Ankara'da bu gece Sahur vakti 04:00

İZMİR'DE BU GECE SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

İzmir'de bu gece Sahur vakti 04:30

BURSA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Bursa'da bu gece Sahur vakti 04:14

ANTALYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Antalya'da bu gece Sahur 04:22

ADANA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Adana'da bu gece Sahur vakti 04:03

KONYA'DA BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Konya'da bu gece Sahur vakti 04:10

GAZİANTEP'DE BU GECE SAHUR SAAT KAÇTA?

Gaziantep'te bu gece Sahur vakti 03:54

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