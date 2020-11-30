30 Kasım koronavirüs tablosu: Koronavirüs tablosunda son durum ne, korona vaka sayısı kaç?

Bakanlığın covid-19 virüsü sayfasında vatandaşın erişimine sunulan verilerle koronavirüs pandemisinde gelinen nokta takip edilebiliyor. Günlük korona tablosuna yer alan diğer ayrıntılar da toplam hasta, ölüm ve iyileşen sayılarıdır. Peki, bugün kaç kişi vefat etti, koronavirüs vakası ne kadar oldu? İşte, ayrıntılar...

30 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona tablosu günlük olarak erişime sunuluyor. Test sayısı, vefat sayısı, vaka sayısı, iyileşen sayısı günlük olarak yer alırken toplam oranlar da belirtilmiş durumda. Ancak 30 Kasım Pazartesi günlük koronavirüs tablosu açıklanmadı, değerler belli olduğunda haberimizden takip edebilirsiniz.