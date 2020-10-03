Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasına ilişkin Yargıtay kararını açıkladı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan’a “basit taksirle ölüme neden olma” suçundan verilen 15 yıl hapis cezası kararı ile Ramazan Doğru, Akın Çelik, İsmail Adalı’ya verilen cezaları bozarak, 301 kez “olası kastla adam öldürme” ve 162 kez “olası kastla adam yaralama” suçlarından ceza almaları gerektiğine hükmetti.

Yargıtay kararında, “Sanıkların tamamının karar alma süreci içerisinde bulunmaları ve şirketteki pozisyonları gereği maden ocağı içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen ‘olursa olsun’ mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kasıtlarıyla sorumlu tutulmaları gerektiği, böylece sanıklar hakkında 301 kez olası kastla adam öldürme suçundan ve 162 kez olası kastla yaralama suçundan mahkumiyet hükmü kurulması gözetilmeliydi” denildi. Yargıtay, Ramazan Doğru, Akın Çelik ve İsmail Adalı’nın tahliye taleplerini de reddederken tutuklu sanık Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy’un ise cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Yargıtay Dairesi, Alp Gürkan’ın da aralarında bulunduğu 37 sanık hakkında verilen beraat kararlarını onadı. Sanıklar kontrol baş mühendisleri Efkan Kurt ve Adem Ormanoğlu hakkında verilen beraat kararları ise bozuldu. Yargıtay, her iki mühendisin “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğini belirtti.