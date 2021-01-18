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18.01.2021 - 10:40 | | İHA

5 bin yıllık surlardaki geçitler görüntülendi

2015 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesine alınan Diyarbakır surlarında, Çin seddinin ardından dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarı olan surlardaki dehliz ve tüneller görüntülendi.

5 bin yıllık surlardaki geçitler görüntülendi
Paris’ten sonra en büyüğü! Dünyanın gözü burada
Paris’ten sonra en büyüğü! Dünyanın gözü burada
Paris’ten sonra en büyüğü! Dünyanın gözü burada
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Diyarbakır’ın simgelerinden olan ve 5 kilometrelik uzunluğu, yaklaşık 12 metrelik yüksekliği 4 yöne açılan kapıları ile dünyanın sayılı eserleri arasında gösterilen tarihi Diyarbakır surları, 2015 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesine alındı. 82 burçtan oluşan, Çin seddinin ardından dünyadaki en uzun ve geniş savunma duvarı olan surlardaki dehliz ve tüneller görüntülendi.

"PARİS’TEN SONRA EN BÜYÜK KANALİZASYON AĞI BURADA"

Diyarbakır Kültür, Turizm ve Musiki Derneği (DİKTUM-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Aksu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, surların içinin okunmamış bir tarih kitabı olduğunu söyledi. Okunduğunda tarihin değişeceğini savunan Aksu, "Surları gezdiğiniz zaman zaten eşi benzeri olmayan bir şaheser görüyorsunuz. Binlerce yıldır dimdik ayakta kalan, belki de dünyanın en büyük, en görkemli eseri. Tabi bu surlar yapıldığı zaman kitabelerden baktığımızda, burçtaki yazıtlara baktığımızda 33 medeniyetin hepsinin izini görüyorsunuz. 5 buçuk kilometre tamamıyla surun içini kapsayan çok önemli bir yapıt. Bunun altında dünyada Paris’ten sonra en büyük kanalizasyon var, geçitlerin olduğu şehir diye bilinir burası. O geçitlerden Dicle’ye giden kapılar var. Fiskaya’ya giden geçitler var. Bunlar biliniyor, daha keşfedilmemiş. Surun üstünde koruma amaçlı dehlizler var. Biraz önce gezdik. Yani dışarıdan gelecek herhangi bir saldırıya karşı mukavemet için pencereler var. Koruma amaçlı geçitler var" dedi.

 

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