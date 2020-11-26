65 Yaş üstü seyahat izin belgesi e-devlet nasıl alınır? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı, 81 il için sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge yayımladı. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren genelgede 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan kısıtlamalar da yer aldı. Peki 5 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ne zaman, cezası ne kadar? 65 yaş üstü şehirlerarası yolculuk yapabiliyor mu, 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇTA?

65 Yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışa çıkabilir. Belirlenen saatler dışında 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşlara 3 bin 150 TL para cezası uygulanıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ ŞEHİRLER ARASI YOLCULUK YAPABİLİR Mİ?

Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi çerçevesinde Seyahat İzin belgesi almaları gerekiyor.

"Seyahat İzin Belgesi" başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor. Bu belge Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebiliyor.Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamalarının esas olduğu vurgulanan genelgeye göre, İçişleri Bakanlığına ait "e-Başvuru" ve "Alo 199" sistemleri üzerinden ya da valilik/kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebilecekler ise şöyle:

"Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi), bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen, özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan, ceza infaz kurumlarından salıverilen."

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