31 Mayıs 65 yaş üstü sokağa çıkış izni saatleri kaçta ne zaman? 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası kaç lira?
Son zamanların en çok konuşulan konuları arasında yer alan koronavirüs ile ilgili vatandaşların araştırmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, konuyla ilgili olarak 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta sorularının cevaplarını arıyor. İşte hem bu sorunun cevabı hem de izinsiz günlerde sokağa çıkma yasağı cezasının ayrıntıları...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?
Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara, haftanın bir günü belli saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Türkiye'de bu hafta sonu bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak fakat 65 yaş üstünde olan vatandaşlar 31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?
Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.