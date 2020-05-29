31 Mayıs 65 yaş üstü sokağa çıkış izni saatleri kaçta ne zaman? 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma cezası kaç lira?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir süredir sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşlarımızın merakla araştırdığı sokağa çıkma yasağı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkış izni ne zaman, hangi gün saat kaçta?



65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşlara, haftanın bir günü belli saatlerde sokağa çıkma izni veriliyor. Türkiye'de bu hafta sonu bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı olacak fakat 65 yaş üstünde olan vatandaşlar 31 Mayıs Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.



SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA CEZA KAÇ LİRA?



Corona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.