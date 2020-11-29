65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı İstanbul ve diğer illerin saatleri! 65 Yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren kurallar da açıklandı. Konuya ilişkin detaylar belirlendi. Alınan kararlar sonrasında artık 65 yaş üstü istediği zaman dışarı çıkamayacak. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği saat aralığında sokağa çıkabilecek. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri kaç? İşte tüm illerin uyması gereken kısıtlama saatleri ve aksi durumda verilecek ceza tutarı...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇ?

65 yaş üstü vatandaşlar gün içinde 10:00-13:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Diğer saatlerde dışarı çıkmak yasak oluyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.