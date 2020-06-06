65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni hangi günler, saat kaçta?

Corona virüs salgını nedeniyle risk ihtimaline karşı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Haftada bir gün izin kullanan 65 yaş üstü vatandaşlar, son gelişmeleri büyük merakla araştırıyor. Bu hafta sokağa çıkma yasağının uygulanmaması onları harekete geçirdi ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? sorusuna cevap aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 65 yaş üstü vatandaşlar için açıklamalar yaptı.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar 7 Haziran Pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında, araba kullanmamak ve maske takmak şartı ile yürüme mesafesinde sokağa çıkabilecek.