65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstünün izin günleri uzayacak mı?

65 yaş üstü sokağa çıka m yasağı devam eden yasaklar arasında bulunuyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı gerçekleştirecek. Toplantıda 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izinlerinin de değerlendirilmesi bekleniyor. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜNÜN İZİN GÜNLERİ UZAYACAK MI?

65 yaş üstü vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinleri de değerlendirilecek. Toplantıdan esnetme kararı çıkması bekleniyor. Vatandaşların en çok talepte bulunduğu düğün izinleri konusunun da toplantıda ele alınacak başlıklardan biri olduğu belirtiliyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kalkacağı tarih ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor. Açıklandığı zaman detaylar haberde yer alacak.