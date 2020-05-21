65 yaş üstüne memleket izni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

ULAŞIMDA “HES” KODU: Bu uygulamaya öncelikle şehirlerarası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumunun kontrolü ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve tedbir alınacak. Sonradan bir yolcuya virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak. Tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden ‘HES’ kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da HES kodu alınabilecek. HES kodları kişiye özel üretilmiş tekil kodlardan oluşuyor. Her paylaşımda farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve HES kodunun yaygın kullanılması hayatımızı kolaylaştıracak.

VİRÜS YAYILIM HIZI 0.72: Bugün itibariyle bu oranın 0,72 olduğunu söyleyebilirim. Her geçen gün oranın düştüğünü, giderek bulaşıcılık hızının azaldığını, sayıların giderek düşmeye devam ettiğini gösteren bir oran.

LGS ve YKS’DE MASKESİZ SINAV: Bütün öğrencilerimizin maskeyle sırasına oturması istenecek. Yani herkesin maskesiyle imtihana gireceği sıraya oturması sağlanacak. Mesafe korunabiliyor ise o durumda maskesini çıkarmasını Bilim Kurulu öneriyor. Özellikle maskeli olacak fakat imtihan anında maskenin devam etmesi gerekmiyor, maske çıkarılabilir.

SABİT YER ŞARTI: 65 yaş üzeri büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilim Kurulu’nda görüştük. 65 yaş üzeri büyüklerimiz, eğer memleketlerine gitme noktasında, sabit bir yere gittiğinden emin isek, sağlık durumları, aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu bugünden itibaren söz konusu olacak. Aile hekimleri daha çok, seyahat edebilir, herhangi bir semptomunun olmadığını belirten bir düzenleme yapmış olacaklar. Devamında da herkesin kendi aile hekimi takip ediyor olacak. Gerektiğinde hastayı bulunduğu bölgede sağlık kuruluşuna yönlendiriyor olacak.

SAĞLIK TURİZMİ: Bu süreçte sağlık turizmini de kontrollü şekilde yapmayı planlıyoruz. 31 ülke, pandemi açısından sorunun daha minimal olduğu ülkeler için başlatıldı. Gerektiğinde talebe göre charter seferleri düzenlenebilir olacak. Bugün Libya Sağlık Bakanı ile görüştüm, çok memnun oldular. Bulundukları bölgede testlerini son iki gün içinde yapmış olduklarını önemsemekle birlikte Türkiye gelişlerinde bu testlerin yapılmasını şart koşuyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede Kovid-19’lu değil, hasta gruplarını, branşlarını belirlemiş olduk. İstanbul için Çam - Sakura ağırlıklı sağlık turizminde kullanacağımız hastanemiz olacak. Sancaktepe ve Yeşilköy’de yapılan acil durum hastaneleri sağlık turizmi açısından ayrıca planlıyoruz.

HAZİRANDA SOKAK YASAĞI OLACAK MI?

RİSKLİ GRUBU KORUMAK İSTİYORUZ: Muhtemelen bu şekilde devam etmez ama biz yeni dönemde özellikle üzerinde durduğumuz, daha çok riskli gördüğümüz grubu, yaşlı grubunu veya kronik hasta grubunu kontrol etmek istiyoruz. Onları güvene almak istiyoruz. O nedenle o yaş grubuna ve kronik hasta grubuna bu kısıtlamalar devam edilebilir. Genel anlamda bir kısıtlama, kontrollü sosyal hayat anlamında söz konusu olacak ama sokağa çıkma anlamında dediğim gibi kronik ve de büyüklerimizle ilgili kısmen olabilir.