80 bin tahliye edildi 50 bini geri dönecek

Terör, kasten adam öldürme, uyuşturucu ve cinsel suçlar gibi bazı suçlar hariç, diğer suç türlerine değişen oranlarda indirim ve denetimli serbestlik hakkı ile koronavirüs salgını sürecinde açık cezaevlerinde bulunan mahkûmlara şartlı “izin” getiren infaz düzenlemesi, 14 Nisan’da TBMM’de kabul edilip yasalaştı.

İzin sonu dönecekler

Aynı gün Cumhurbaşkanlığınca onaylanan yasa, 15 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ardından da Türkiye genelindeki tüm cezaevlerinden, mahkûmların tahliyelerine başlandı.

Bu kapsamda ilk etapta 80 bini aşkın mahkûm cezaevlerinden tahliye edildi. Önümüzdeki 1 ay içinde rakamın 100 bine çıkması bekleniyor. Bu mahkûmların 50 bini, ilgili yargısal süreçler tamamlandığında “denetimli serbestlik ve şartlı salıverilme” düzenlemelerinden; geri kalan 50 bin mahkûm ise yasaya göre 31 Mayıs’a kadar 2 aylık Kovid-19 izninden yararlanmış olacak.

İzinli 50 bin civarındaki mahkûm, izin süresi sona erince açık cezaevlerine geri dönecek. Ancak yasa salgının devam etmesi durumunda Adalet Bakanı’na ikişer aylık periyotlarla bu izin süresini üç kez daha uzatma yetkisi veriyor. Bu şekilde izinlerin uzatılması halinde, izin dönemlerinde denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hakkı kazanacaklar da tahliye imkanına kavuşacak.

Tahliyeler artabilir

Yeni infaz düzenlemesi konusunda bu süreçte gözler Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) olacak. CHP, geçtiğimiz günlerde infaz yasasının iptali amacıyla AYM’ye başvurmuştu. Yasanın “örtülü af” niteliğinde olduğu için TBMM’de en az 360 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesi gerektiği tezinden hareket eden CHP, iptal istemli başvuru dilekçesini “şekil” yönünden hazırlamıştı.

CHP, yasanın “esas” yönünden iptal başvurusu için de hazırlıklarını sürdürüyor. AYM’ye “esas” yönünden iptal istemiyle başvuru için, yasanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 60 günlük süre bulunuyor. CHP’nin “esas” yönünden yapacağı başvurunun temelini “yasa kapsamının eşitlik ilkesi bağlamında genişletilmesi” oluşturacak. AYM’nin kararı infaz düzenlemesinin kapsamının genişleyip genişlemeyeceğini ortaya koyacak.

AK Parti’de yeni çalışma

Bu arada AK Parti kurmayları yapılan infaz düzenlemesinin cezaevlerini “dönemsel” olarak rahatlattığını, ancak yeterli olmadığını belirtti. Parti kurmayları, “suç ve ceza dengesi”ni yeniden düzenleyecek daha detaylı bir yasal çalışmanın başlatıldığını da bildirdi.