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21.04.2020 - 19:22 |

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Geçmişten günümüze kadar ulaşmış Türkçede pek çok farklı atasözü bulunmaktadır. Tüm atasözlerinin her biri oldukça anlamlı ve derindir. Birçok kişi anlamını bilmediği atasözleri için araştırma gerçekleştiriyor. Peki, acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün anlamı nedir? Kısaca atasözü açıklaması hakkında detaylar.

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Atasözünün Anlamı Nedir? Kısaca Atasözü Açıklaması

Acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözünün kısaca ‘zorluklara alışkın olan kişilerin bu zorluklardan etkilenmeyeceği’ anlamı Türk dil kurumu kapsamında ele alınabilmektedir.

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Atasözünün Anlamı Nedir?

Hayatın içerisinde birçok acıyla karşılaşıp bunlardan güçlü şekilde çıkan insanlar için, acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü kullanılmaktadır. Yani zaten bin bir zorlukla başa çıkmış olan insanlar, kolay kolay yenilmez ve pes etmez. Daha doğrusu herhangi bir durum karşısında boynu bükülmez. Bu durumu hem fiziksel hem de ruhsal olarak el almak mümkün.

Acı Patlıcanı Kırağı Çalmaz Kısaca Atasözü Açıklaması

Uzun deyimleri öğütler haline getirmiş olan atasözleri, bazı durumları anlatmak için günlük yaşam içerisinde kullanılır. Bunlar arasında acı patlıcanı kırağı çalmaz atasözü bulunmaktadır. Kısacası zorluklara göğüs geren ya da bunlardan yıkılmayan kişiler olarak dile getirmek mümkün.

 

Corona virüste son durumFahrettin Koca, Türkiye'nin corona virüs tablosunu paylaştı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 119 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 259 olduğunu açıkladı. Son 24 saatte 1488 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 14 bin 918 oldu.
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