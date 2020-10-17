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17.10.2020 - 07:00 | | SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

Açığa alınana orduevi yasak

Terör örgütü üyeliği, iltisakı, irtibatı olduğu değerlendirilerek açığa alınan ve görevden uzaklaştırılan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) muazzaf ve emekli personelinin, orduevleri, askeri gazinolar ve askeri sosyal tesislere girişleri görevden uzak kaldıkları süre zarfında yasaklanacak.

Açığa alınana orduevi yasak
SEYFETTİN ERSÖZ Ankara

TSK İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmeliğe eklenen maddeyle terör örgütlerine mensubiyeti veya iltisakı nedeniyle geçici olarak görevden uzaklaştırılan veya hakkında soruşturma bulunanların sosyal tesislere girişine ilişkin düzenleme yapıldı.

Buna göre, açığa alınan, terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulu’nca devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilerek 30 iş gününden daha fazla süre ile geçici görevden uzaklaştırılan TSK personeli ile aynı gerekçelerle görevden uzaklaştırılan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin orduevleri, askeri gazinolar ve diğer askeri sosyal tesislere girişleri görevden uzak kaldıkları süre zarfında, Milli Savunma Bakanlığı’nca geçici olarak yasaklanabilecek.

Geçici olarak yasaklanacak

Emekli üyeler ile sosyal tesislerden yararlanma hakkına sahip diğer kişilerden bu durumları nedeniyle soruşturma veya kovuşturma altında bulunanların da soruşturma ve kovuşturma süresince bu yerlere girişleri Milli Savunma Bakanlığı’nca geçici olarak yasaklanabilecek. Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından giderilecek, yönetmelik hükümlerini bu iki bakanlık birlikte yürütecek.

Söz konusu düzenlemenin TSK’nın FETÖ ile mücadele kapsamında alındığı değerlendiriliyor.

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