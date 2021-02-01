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01.02.2021 - 22:08 | | AA

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı: Heyecan verici bir müjde

Son dakika haberine göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Gül'den yeni anayasa paylaşımı: Heyecan verici bir müjde

Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıklamasındaki, yeni anayasa ile ilgili bölümü Twitter hesabından paylaştı.

Abdulhamit Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek, geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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