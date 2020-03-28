Adil Karaismailoğlu kimdir, kaç yaşında? Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu aslen nereli?

Adil Karaismailoğlu kimdir sorusu gün boyunca sıkça araştırma konusu olmaya devam etti. Dün gece yarısında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak göreve getirilen Adil Karaismailoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Adil Karaismailoğlu'nun aslen nereli olduğu ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu da sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. İşte Adil Karaismailoğlu hakkında merak edilenler...

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu (19 Mayıs 1969, Trabzon), Türk mühendis, siyasetçi ve mevcut Ulaştırma ve Altyapı Bakanı. 28 Mart 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı görevine getirildi.

İlk yılları ve eğitimi

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969'da Trabzon'da doğdu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi dalında Bahçeşehir Üniversitesi'nden aldı.

Kariyeri

1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'nde, 1998'de ise İETT Genel Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2002 yılında İBB Trafik Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak, 16 Kasım 2009 tarihinde ise Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine, Temmuz 2016'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine getirildi. 26 Nisan 2018’de İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulunan Karaismailoğlu, 28 Haziran 2019’da görevinden istifa etmiştir.

20 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atandı. 28 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanmıştır.

Evli olup 2 çocuk babasıdır.