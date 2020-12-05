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05.12.2020 - 09:18 | | DHA

'Ağız gargaraları koronavirüsü önlemez'

Diş Hekimi Sevgi Fıratlıoğlu, ağız gargaralarının koronavirüsü önlemediğini belirterek, "Gargara olarak kullanılan sirke ve karbonatlar, ağız içinde tahribat yapar. Koronavirüsten kaçarak diğer hastalıklara davetiye çıkartmayın" dedi.

'Ağız gargaraları koronavirüsü önlemez'

Salgın hastalıkların diş hekimleri için yeni bir konu olmadığını belirten Diş Hekimi Sevgi Fıratlıoğlu, koruyucu ekipman, maske ve siperlikleri önlem amacıyla pandemi öncesinde de taktıklarını söyledi. Hastalardan koronavirüs korkusuyla diş tedavilerini aksatmamalarını isteyen Dr. Fıratlıoğlu, randevuların kalabalık oluşturulmayacak şekilde ayarlandığını, HES kodu alınarak hasta tedavisi yapıldığını belirtti.

'AKSATILMIŞ TEDAVİLER VÜCUT DİRENCİNİ KIRIYOR'

Kötü ağız hijyeni ve enfeksiyonların üst solunum yolunu etkilediğini kaydeden Dr. Fıratlıoğlu, "Koronavirüs solunum yollarıyla bulaştığı için, kötü ağız hijyeni koronavirüs döneminde çok önemli. Aksatılmış tedaviler ileride ve özellikle koronavirüs geçirildiğinde hastanın vücut direncini daha da düşürecektir" dedi.

'AĞIZ İÇİ TAHRİP OLUR'

Kullanılan ağız gargaralarının içeriğinde alkol olduğunu ancak koronavirüsü yok etmek için yüzde 60 ila 80 oranında alkol gerektiğini söyleyen Dr. Fıratlıoğlu, "Bu kadar yüksek bir alkolle ağız hijyenini sağlamaya çalışırsanız ağzınızı tahrip edersiniz. O yüzden alkol bazlı gargaraların koronavirüsü önleme açısından bir görevi yok. Sirke ve diğer malzemelerin kontrolsüz kullanılması ağzın genel sağlığı açısından tehlike oluşturabilir. Diş hekiminize başvurarak bu ürünleri kullanmak en doğrusudur" diye konuştu.

'VİRÜSTEN KAÇAYIM DERKEN BİRÇOK HASTALIĞA DAVETİYE ÇIKARTMAYIN'

Koronavirüs döneminde birçok hastanın ağzında yara ve renk değişikliğiyle karşılaştığını dile getiren Dr. Fıratlıoğlu, "Hastalara sorduğumuzda sirkeli ve karbonatlı suyla gargara yaptıklarını söylüyorlar. Aslında bu yöntemler birçok hastalığa sebep oluyor. Koronavirüsten kaçayım, derken diğer hastalıklara yakalanabilirsiniz. Diş hekimine gelmeyerek, ağız hijyeninizin bozulmasını sağlamayın. Özellikle pandemi sürecinde ağız hijyeninin çok iyi olması gerekiyor ki bu dönemi kolaylıkla atlatalım" dedi.

Muayene için diş hekimine gelen Neslihan Yetiştiren (34) de ağız ve diş sağlığının ertelenecek bir durum olmadığını belirterek, "Daha çok ertelememek için bir an önce tedavi olmaya geldim. İleride daha büyük bir sorunlara neden olmasını istemedim" diye konuştu.

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