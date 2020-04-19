19.04.2020 - 17:59 | | AA
AÄŸrÄ±â€™da kÄ±rsal alanda erkek cesedi bulundu
AÄŸrÄ±â€™nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde kÄ±rsal alanda silahla vurulmuÅŸ bir erkek cesedi bulundu.Â
Ä°lÃ§enin KoÃ§kÄ±ran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaÅŸlar durumuÂ polis ekiplerine bildirdi.
Ekipler, mahalleyi Ã§evreleyen tepe Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmadaÂ silahla vurulmuÅŸ bir erkek cesedi buldu.
Ä°sminin Ramazan Ä°nanÃ§ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸinin cesedi, 112 Acil ServisÂ ekiplerince DoÃ§. Dr. YaÅŸar EryÄ±lmaz DoÄŸubayazÄ±t Devlet Hastanesi morgunaÂ kaldÄ±rÄ±ldÄ±.
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