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19.04.2020 - 17:59 | | AA

AÄŸrÄ±â€™da kÄ±rsal alanda erkek cesedi bulundu

AÄŸrÄ±â€™nÄ±n DoÄŸubayazÄ±t ilÃ§esinde kÄ±rsal alanda silahla vurulmuÅŸ bir erkek cesedi bulundu.Â

AÄŸrÄ±â€™da kÄ±rsal alanda erkek cesedi bulundu

Ä°lÃ§enin KoÃ§kÄ±ran Mahallesi'nde silah sesleri duyan vatandaÅŸlar durumuÂ  polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler, mahalleyi Ã§evreleyen tepe Ã¼zerinde yaptÄ±klarÄ± araÅŸtÄ±rmadaÂ  silahla vurulmuÅŸ bir erkek cesedi buldu.

Ä°sminin Ramazan Ä°nanÃ§ olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilen kiÅŸinin cesedi, 112 Acil ServisÂ  ekiplerince DoÃ§. Dr. YaÅŸar EryÄ±lmaz DoÄŸubayazÄ±t Devlet Hastanesi morgunaÂ  kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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SokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na raÄŸmen denize girdilerÄ°stanbul SarÄ±yer Kilyos'ta, corona virüs tedbirleri kapsamÄ±nda hafta sonu için uygulanan sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ±na aldÄ±rmayarak serinlemek için denize girenler oldu.
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