MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Ahmet İsminin Anlamı Nedir? Ahmet Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?
ABONE OL
24.04.2020 - 18:26 |

Ahmet İsminin Anlamı Nedir? Ahmet Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Türkiye’de en çok kullanılan erkek isimlerinin başında Ahmet ismi geliyor. Uzun yıllardan beri en çok kullanılan erkek isimleri arasında her zaman ilk 5 içerisinde yer almış olan bir isimdir. Çok sık kullanılan Ahmet isminin anlamı nedir? Ahmet ismi Kuran’da geçiyor mu? Ahmet ismi ile ilgili soruların yanıtlarını derledik.

Ahmet İsminin Anlamı Nedir? Ahmet Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ahmet ismi bir erkek ismi olarak istatistiklerde her zaman ilk sıralarda yer almış bir isimdir. Ahmet ismine sahip olan erkeklerin genel olarak yumuşak huylu, iyi kalpli, ılımlı, sıcakkanlı ve duyarlı kişiler oldukları görülmektedir.

Ahmet Ne Demek?

Ahmet isminin birden fazla anlamı bulunuyor. Arapça bir isim olan Ahmet isminin ilk anlamı Övülmüş olan ve övülmeye layık olandır. Aynı zamanda Ahmet ismi beğenilmiş anlamını da taşımaktadır. Bir diğer anlamı olarak Ahmet ismi Allah’a şükreden anlamlarını taşımaktadır. Ahmet isminin en çok kullanılan erkek ismi olmasının ilk nedenlerinden biri de taşıdığı anlamlarıdır.

Ahmet İsmi Kuran’da Geçiyor mu?

Anne ve babaların evlatlarına bir ömür boyu taşıyacakları ismi seçmelerinde en etkili olan faktörlerden biride ismin Kuran’da geçip geçmemesi olabiliyor. Birçok anne baba evlatlarına isim vermeden önce o ismin Kuran’da geçip geçmediğini araştırıyor. Ahmet isminin Kuran’da geçip geçmediği de en merak edilip araştırılan isimlerden biri oluyor. İslam peygamberinin isimlerinden biri olması ile Ahmet ismi Kuran’da geçmektedir. Kuran’da bulunan Saf suresinin altıncı ayetinde Ahmet ismi geçmektedir.

 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şehit MİT mensubunun deşifre edilmesi soruşturması tamamlandı

Şehit MİT mensubunun deşifre edilmesi soruşturması tamamlandı

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Memur, emekli, EYT'li işçi milyonları ilgilendiriyor! İkramiye ve tazminat...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaları! Yeni genelge...

Çorlu Posta Kodu Nedir? Tekirdağ Çorlu Mahallelerinin Posta Kodları

Çorlu Posta Kodu Nedir? Tekirdağ Çorlu Mahallelerinin Posta Kodları

Sıradaki Haber