Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Hava Kuvvetleri Komutanlığı Genel Sekreterliği İletişim Şube Müdürü sanık eski yarbay Mesut Yurtdan, esasa ilişkin savunmasına suçlamaları reddederek başladı.

Darbe girişiminden kısa süre önce 4 günlük yıllık izne ayrıldığını ve 10 Temmuz'da ailesiyle Erdek'te kampa gittiklerini söyleyen Yurtdan, 15 Temmuz'da Hava Harp Akademisi'nde "stratejik iletişim" konulu konferans vermek üzere İstanbul'a geçtiklerini ifade etti.

Amiri albay Veysel Kavak ile görüştüğünü ve hafta sonu kışlada bulunmasının emredilmesi üzerine yola çıktığını anlatan Yurtdan, Ankara'ya gelirken Solo Türk Basın ve Halkla İlişkiler Subayı'nın arayıp Antalya'da yapılacak gösterinin iptal edildiğini ancak vatandaşların ve turistlerin gösteriyi beklediğini söylediğini aktardı.

Yurtdan, konu hakkında bilgisi olmadığını ve iptalin kamuoyunca olumsuz karşılanacağını belirttiğini ifade ederek, ilk mola yerinde durup tekrar arama yaptığında kaymakamın da desteğiyle gösterinin gerçekleştiğini öğrendiğini bildirdi.

Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptığının bu olayla daha iyi anlaşılacağını belirten Yurtdan, eve vardıktan sonra amiri Veysel Kavak'ı, geldiğini haber vermek için aradığını ve Kavak'ın müsait olduğunu söylemesi üzerine karargaha gittiğini iddia etti.

Yurtdan, saat 21.30'da karargaha ulaştığını dile getirerek, yanına gittiği Kavak'ın, Genelkurmaydan silah sesleri geldiğini söylediğini, karargahta da güvenliğin en üst seviyeye çıkarıldığını, odasına gidip beklemesini emrettiğini öne sürdü.

Yaşananların büyük bir terör saldırısı olduğunu düşündüğünü söyleyen Yurtdan, iletişim şubeye iş verilmesi muhtemel olduğu ve giriş çıkışlar durdurulduğu için odasında beklediğini iddia etti.

Yurtdan, televizyonda Boğaz Köprüsü'nün kapatıldığından ve büyük bir terör eyleminden bahsedilmeye başlandığını, sonrasında Başbakan'ın açıklamalarını televizyondan izlediğini, odasından çıkmamayı planladığını öne sürdü.

Sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne indiğini, Cevat Yazgılı ve beraberindekilerle 05.00'e kadar beklediğini ve tekrar odasına çıktığını belirten Yurtdan, sabah eşinin arayıp isminin sözde atama listesinde bulunduğunu söylediğini anlattı.

Sözde atama listesinde isminin Anadolu Ajansı Genel Müdürü olarak yer aldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını öne süren Yurtdan, "Söz konusu listede 'Albay Mesut Yurttan' yazmaktadır. Ben yarbayım soyadım da Yurtdan'dır. Rütbemin yanlış yazılması bir terfi değildir. O gece Anadolu Ajansına yönelik hiçbir girişimim olmamıştır." diye konuştu.

Yurtdan, darbe girişimi bastırıldıktan sonra Orgeneral Abidin Ünal'ın akşama doğru karargaha geldiğini, basın bildirisi hazırladıktan sonra da bunu basın mensuplarıyla paylaştığını ifade etti.

Suçsuz olduğunu ileri süren Yurtdan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine cuma günü devam edilecek.