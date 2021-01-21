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21.01.2021 - 16:16 | | DHA

Ali Erbaş: Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'Diyanet, İlahiyat ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İşbirliği İstişare Heyeti' toplantısında, "Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor" dedi.

Ali Erbaş: Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay

Diyanet İşleri Başkanlığı, İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri ve MEB arasında, din eğitimi ve hizmetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için kurulan 'Diyanet, İlahiyat ve MEB İşbirliği İstişare Heyeti'nin 5'inci toplantısı telekonferans sistemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Gündoğdu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile Osman Tıraşçı, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Halis Aydemir, çeşitli üniversitelerin rektörleri ile ilahiyat ve İslami ilimler fakültelerinden dekanlar katıldı.

Toplantıda konuşan Ali Erbaş, "Güçleri birleştirdiğimiz zaman başarıyı yakalamak daha kolay oluyor. Birbirimizden istifade etmemiz, birbirimizle birikimlerimizi paylaşmamız, sık sık bir araya gelmemiz, problemlerimizi görüşmemiz, müzakere etmemiz önem arz ediyor. Konularımızı ne kadar çok müzakere edersek doğru din hizmetini halkımıza yansıtma noktasında daha önemli işler yapmış oluruz" dedi.

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