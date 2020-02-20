MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı
ABONE OL
20.02.2020 - 10:00 |

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı

Son dakika gelen bilgilere göre; Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.

Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı
FERİT ZENGİN / İSTANBUL

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak yürütülen ve halen devam eden soruşturma kapsamında, elde edilen yeni bilgiler ve itirafçı ifadeleri ışığında bugün sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde yapılan operasyonlarda cinayet hücresiyle bağlantılı kimliği belirlenen 7 şüpheli şahıstan 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı düzenlen baskınlarda adresinde bulunamayan 1 şüpheli şahısın ise halen cezaevinde olduğu tespit edildi. Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturması ve gözaltındaki diğer 18 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor .

Suriye'de ABD ve Rus askeri araçları arasında yol kapma çabasıSuriye’nin kuzeyindeki Kamışlı’da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Rus askeri polis aracının önüne kırdı. O anlar saniye saniye amatör kameralarca kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Kameradan belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber