20.02.2020 - 10:00 |
Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı
Son dakika gelen bilgilere göre; Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni bilgiler doğrultusunda düzenlenen operasyon 6 kişi gözaltına alındı, araran bir kişinin ise cezaevinde olduğu tespit edildi.
FERİT ZENGİN / İSTANBUL
Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak yürütülen ve halen devam eden soruşturma kapsamında, elde edilen yeni bilgiler ve itirafçı ifadeleri ışığında bugün sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde yapılan operasyonlarda cinayet hücresiyle bağlantılı kimliği belirlenen 7 şüpheli şahıstan 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.
Eş zamanlı düzenlen baskınlarda adresinde bulunamayan 1 şüpheli şahısın ise halen cezaevinde olduğu tespit edildi. Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturması ve gözaltındaki diğer 18 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor .