Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 6 şüpheli daha gözaltına alındı

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayıyla ilgili olarak yürütülen ve halen devam eden soruşturma kapsamında, elde edilen yeni bilgiler ve itirafçı ifadeleri ışığında bugün sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere Samsun, Kocaeli, Rize, Düzce ve Trabzon illerinde yapılan operasyonlarda cinayet hücresiyle bağlantılı kimliği belirlenen 7 şüpheli şahıstan 6'sı yakalanarak gözaltına alındı.

Eş zamanlı düzenlen baskınlarda adresinde bulunamayan 1 şüpheli şahısın ise halen cezaevinde olduğu tespit edildi. Savcılık ve polisin olayla ilgili soruşturması ve gözaltındaki diğer 18 şüphelinin ifade alma işlemi devam ediyor .