Ankara Antlaşması Kısaca Özeti: Tarihi, Maddeleri (Şartları), Önemi Ve Özellikleri

Ankara antlaşması Ankara hükumeti ve Fransa arasında imzalanmış olan bir antlaşmadır. Türk Fransız cephesinde ki yer alan faaliyetler Ankara antlaşması ile birlikte tamamı ile durdurulmuştur. Ankara antlaşması ile birlikte Türkiye'nin güney sınırları da belirlenmiş oldu. Bu antlaşma politik kararları içermeyen bir antlaşma idi. Ankara antlaşmasının politik kararları ise daha sonra Lozan antlaşmasında belirlenmiş oldu.



Ankara Antlaşması Kısaca Özeti



Ankara antlaşması Sakarya meydan muharebesinin bir diğer sonucu olarak bilinmektedir. Türk ve Fransız cephesinde yaşanan çatışmaların sona ermesi için TBMM ve Fransız hükumeti arasında bir antlaşma yapılması gereği duyuldu. Sakarya meydan savaşından sonra Türkiye ve Rusya arasında anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya ise Moskova antlaşması denildi. Moskova antlaşması da bir nevi Türk Fransız arasında ki ilişkileri olumlu yönde etkiledi. Fransız hükumeti Türk heyeti ile görüşmek için gayri resmi olarak bir bakanı Ankara'ya gönderdi.



Ankara'ya gelen Fransız bakan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile yoğun görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmeler yaklaşık olarak 2 hafta sürmüştü. Mustafa Kemal Atatürk ve Fransız bakan olan Bulyon arasında Misak-i Milli sınırları en çok görüşülen konular arasında yer aldı.



Mustafa Kemal Atatürk, Fransız bakan Bulyon'a Misak-ı Milli sınırlarından taviz verilmeyeceğini ve gerekirse yeni bir savaşa hazır olduklarını iletti. Fransız hükumeti bu sınırlara başta tereddütle yaklaşsa da yapılan görüşmeler neticesinde Türk ve Fransız tarafı anlaşmaya vakıf oldular. Yapılan görüşmeler sonucunda ise TBMM ve Fransa arasında tarihe geçecek olan Ankara antlaşması imzalandı.



Ankara Antlaşması Tarihi



Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanmış bir antlaşmadır.



Ankara Antlaşması Maddeleri (Şartları)



- TBMM ve Fransa yapılan bu antlaşmalar neticesine vakıf olacak ve cephelerde yaşanan çatışmalara karşılıklı olarak son verecek.

- Türk ve Fransız arasında yaşanan çatışmalar sonucunda esir düşen her iki tarafında askerleri karşılıklı olarak serbest bırakılacak.

- Türkiye'nin güney cephesi kapanacak.

- Ankara antlaşmasından sonra Türkiye ve Suriye arasında yeniden bir gümrük antlaşmasının yapılması için bir komisyon kurulacaktır.

- Hatay ve İskenderun bölgesi için Fransa özel bir yönetim kuracaktır. Türk halkına her türlü haklar tanınacaktır ayrıca Türkçede resmi dil olarak kabul edilecektir.

- Suriye'de yer alan Süleyman şah türbesi TBMM'ye ait olarak kalacak ve Türkiye'nin bir mülkü olarak sayılacaktır.

- Her iki tarafta antlaşmanın maddelerin titizlikle yerine getireceğini taahhüt edecektir.



Ankara Antlaşması Önemi



Ankara antlaşması ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devleti Fransa olmuştur. Ayrıca daha sonra imzalanacak olan Lozan antlaşmasının güney sınırları da Ankara antlaşmasına göre belirlenmiştir. Misak-ı Milli sınırlarından verilen ikinci taviz bu bölgede Hatay olmuştur. Ankara antlaşması ile birlikte Hatay'da yer alan Türklerin hakkı korunmuş ve buradaki Türk varlığı kabul ettirilmiştir.



Ankara Antlaşması Özellikleri



- Sınırları belirleyen bir antlaşmadır.

- Bir çeşit barış antlaşmasıdır.

- Antlaşmanın dili yalnızca Fransızca ve Türkçeden oluşmaktadır.