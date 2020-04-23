Ankara sahur vakti saat kaçta, ne zaman? (24 Nisan) 2020, Ankara Ramazan imsakiyesi

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 Ankara imsakiyesi ve Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...

ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ