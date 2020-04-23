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23.04.2020 - 19:41 |

Ankara sahur vakti saat kaçta, ne zaman? (24 Nisan) 2020, Ankara Ramazan imsakiyesi

Ankara'da bugün iftar saat kaçta? Ankaralıların merakla araştırdığı Ramazan imsakiyesinde imsak ve iftar vakitleri yerini aldı. İşte Ankara için imsak ve iftar vakitleri...

Ankara sahur vakti saat kaçta, ne zaman? (24 Nisan) 2020, Ankara Ramazan imsakiyesi

11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Tüm yurtta olduğu gibi Ankara'da da milyonlarca vatandaşımız merakla yaşadıkları şehrin iftar ve sahur saatlerini merakla araştırıyor. İşte büyük bir heyecanla araştırılan 2020 Ankara imsakiyesi ve Ankara'da ilk iftar ve sahur saat kaçta sorularının cevapları...

ANKARA 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1819:4321:10*
225.04.202004:1619:4421:11
326.04.202004:1419:4521:12
427.04.202004:1219:4621:14
528.04.202004:1019:4721:15
629.04.202004:0919:4821:17
730.04.202004:0719:4921:18
801.05.202004:0519:5021:20
902.05.202004:0419:5121:21
1003.05.202004:0219:5221:22
1104.05.202004:0019:5321:24
1205.05.202003:5919:5421:25
1306.05.202003:5719:5521:27
1407.05.202003:5519:5621:28
1508.05.202003:5419:5721:30
1609.05.202003:5219:5821:31
1710.05.202003:5119:5921:32
1811.05.202003:4920:0021:34
1912.05.202003:4720:0121:35
2013.05.202003:4620:0221:37
2114.05.202003:4420:0321:38
2215.05.202003:4320:0421:40
2316.05.202003:4220:0421:41
2417.05.202003:4020:0521:42
2518.05.202003:3920:0621:44
2619.05.202003:3820:0721:45**
2720.05.202003:3620:0821:46
2821.05.202003:3520:0921:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '100. yıl' paylaşımı!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından TBMM'nin açılışının 100. yılıyla ilgili paylaşım yaptı.
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