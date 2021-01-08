MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da aile faciası! Kelepçeli koca şiddeti ölümle bitti
ABONE OL
08.01.2021 - 11:42 | | DHA/ İHA

Antalya'da aile faciası! Kelepçeli koca şiddeti ölümle bitti

Antalya'da Melek İpek ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İpek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay sabah saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi’nde iki katlı müstakil bir evde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek, 12 yıldır evli olduğu eşi 31 yaşındaki Melek İpek’le iddiaya göre gece boyu tartıştı. Tartışmanın ilerleyen bölümünde iddiaya göre Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak  çıplak halde saatlerce dövdü. 

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

ÇIPLAK HALDE ELLERİ KELEPÇELİ BULUNDU

Sabah eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. Melek İpek, tüfekle eşini vurarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi.

Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İpek gözaltına alındı.

Olayı haber alıp gelen çiftin gözyaşlarına boğulan yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.

OLAYIN ARDINDAN ‘ALKOLÜN MÜPTELASI DEĞİLİZ’ PAYLAŞIMI

Ramazan İpek'in geceki dayak olayından önce sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İpek'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

 

 

Antalyada aile faciası Kelepçeli koca şiddeti ölümle bitti

Antalya'da aile faciası! Kelepçeli koca şiddeti ölümle bittiAntalya'da Melek İpek ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İpek'i (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İpek’in aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İpek'in ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Vahşi cinayetin zanlısından kan donduran ifadeler

Vahşi cinayetin zanlısından kan donduran ifadeler

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Yüzbaşının dilekçesi 'askerlik adabı'na aykırı bulununca... AYM'den karar!

Yüzbaşının dilekçesi 'askerlik adabı'na aykırı bulununca... AYM'den karar!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet