AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF dönem sonu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÜ AÖF final sınavları 25 Ocak'ta son bulacak. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları da uzaktan online olarak gerçekleştiriliyor. AÖF güz dönem final sınavları 16, 17, 18, Ocak tarihlerinde başlamıştı. Binlerce AÖF öğrencisi 2021 yılı final sınav sonuçlarının açılanacağı tarihi sorguluyor. Online güz dönemi ara sınavları ardından güz dönemi dönem sonu sınavlarını tamamlıyor. İşte, 2020 - 2021 AÖF final sınav sonuçları...

AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ara sınavlarını tamamlayan AÖF'lü öğrenciler, gün dönemi final sınavlarını 25 Ocak'ta bitirmiş olacak. Ancak sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Anadolu Üniversitesi'nden bir tarih açıklaması gelmedi. Yanı sıra ara sınavlar 21 Aralık'ta tamamlanmış ve sonuçlar da 25 Aralık'ta erişime sunulmuştuu.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2021

Anadolu Üniversitesi, Açık öğretim İktisat İşletme 2021 sınav takvimini de paylaştı. Buna göre;

Bahar Dönemi kayıt yenileme internet başvuru ve kayıt tarihleri: 15 Şubat - 25 Şubat 2021

Yaz okulu ders seçimi: 28 Haziran - 01 Temmuz 2021