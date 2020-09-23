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23.09.2020 - 10:11 |

AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? AÖL takvimi 2020-2021

Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin merakla araştırdığı kayıt yenileme ve sınav tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan tarihler öğrencileri heyecanlandırdı. Peki AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemlerinin ve 1. dönem sınavlarının tarihleri...

AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? AÖL takvimi 2020-2021

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin iş takvimi yayımlandı. 2020-2021 Eğitim yılı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimize ekledik. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri tarihi,2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri tarihi, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması tarihi ve sınav günleri...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (2020-2021)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ (2020-2021)

2020-2021 Eğitim yılının ilk dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.

 

 

Sultangazi'de gelin konvoyuyla yolu kapatıp halay çektilerSultangazi'de, gelin konvoyundakiler araçlarını durdurup trafiğin yoğun seyrettiği yolu kapatarak halay çekti. Sürücülerin korna çalarak tepki gösterdiği yolda halay çekme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, gelin ve damadın da aralarında olduğu halay çekenleri tespit ederek, cezai işlem uyguladı.
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