AÖL kayıt yenileme ve sınav tarihleri ne zaman? AÖL takvimi 2020-2021

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık Öğretim Lisesi'nin iş takvimi yayımlandı. 2020-2021 Eğitim yılı hakkında bilinmesi gerekenleri haberimize ekledik. İşte 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri tarihi,2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri tarihi, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması tarihi ve sınav günleri...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN? (2020-2021)

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 31 Ağustos - 9 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönem Ders Seçme ve Sınav Merkezi Güncelleme İşlemleri 11 Eylül - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgelerinin Sistem Üzerinden Yayınlanması 2 Aralık 2020 Çarşamba.

AÖL 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ (2020-2021)

2020-2021 Eğitim yılının ilk dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacak.