AÖL sınav yerleri açıklandı mı? Açık lise sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihleri duyuruldu. AÖL öğrencileri ise tarihleri öğrenir öğrenmez sınav hazırlığına başladı. Sınav gününe sayılı günler kala ise AÖL öğrencileri sınava nerede katılacaklarını merak etmeye başladı. Peli AÖL sınav yerleri belirlendi mi? Açık lise sınav giriş belgeleri ne zaman yayınlanacak?

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav yerleri henüz belirlenmedi. MEB AÖL sınav giriş belgelerini yayımladığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Açıköğretim Lisesi'nin 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde uygulanacak.