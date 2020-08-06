AÖL ve AÖO sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AÖL VE AÖO sonuçları için gün sayılıyor. Geçen ay sınava giren öğrenciler özellikle de mezun olmaya bir adım kalanlar sıklıkla sonuç tarihini araştırıyor. İşte sonuç tarihleri...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 17 Ağustos'ta duyurulacak. Soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor. Öte yandan AÖO sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı hakkında duyuru yapılmadı.