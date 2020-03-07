07.03.2020 - 20:21 |
Ara tatil ne zaman? 2020 Yılının ikinci ara tatili hangi tarihte?
2019-2020 Eğitim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yaşandı. Yılda iki kez uygulanacak olan ara tatilin ikincisi ne zaman? Milyonlarca öğrenci ve velinin meraklandığı ara tatil 2020 tarihleri için arayış başladı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ikinci ara tatil tarihi...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kararlaştırılan ara tatil uygulaması bu yıl ilk kez yaşandı. Yarıyıl tatili öncesinde uygulanan birinci ara tatil sona erdikten sonra , ikinci ara tatil için meraklı arayış başladı. Peki ikinci ara tatil ne zaman? 2020 Yılının ikinci ara tatili ne zaman verilecek, kaç gün olacak?
ARA TATİL NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim - Öğretim yılının ilk ara tatili asım ayında yaşandı. İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleriyle birlite ara tatil toplam dokuz gün olacak.
YAZ TATİLİ 2020 NE ZAMAN?
2019-2020 Eğitim yılının Yaz tatili 19 Haziran’da karnelerin alınmasıyla birlikte tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.