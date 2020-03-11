Ara tatil ne zaman? Nisan ara tatili erkene mi alındı? Corona virüsü ara tatili etkiler mi?

Dünyaya korku salan corona virüsü artık Türkiye'de... Türkiye'de bir kişide corona virüsü tespit edilince okulların tatil olup olmayacağı merak edilmeye başlanırken nisan ara tatilinin erkena alınma ihtimali de araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin bilgiler...

İKİNCİ ARA TATİL OLAN NİSAN ARA TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Selçuk, Twitter hesabından okullardaki eğitim sürecine ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Selçuk, paylaşımında "Corona virüs tedbirleri kapsamında okullarımızdaki eğitim sürecinin planlanması hususunda Sağlık Bakanlığı ile değerlendirmelerimiz devam etmektedir. Okulların tatil takvimiyle ilgili resmi kaynaklar dışında yapılan hiçbir açıklamaya itibar edilmemesini önemle rica ediyorum." ifadelerini kullandı.