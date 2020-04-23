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23.04.2020 - 18:10 |

Ayan Ne Demek? Tdk'ya Ayan Olmak Ve Ayan Beyan Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

Ayan kelimesi ne demek? Ayan kelimesinin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? TDK'ya göre ayan olmak ve ayan beyan kelimeleri ne anlama gelmektedir? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Ayan Ne Demek? Tdk'ya Ayan Olmak Ve Ayan Beyan Kelimeleri Ne Anlama Gelir?

Ayan kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Ayan kelimesi, şapkalı 'a' harfi kullanılarak âyan olarak da karşımıza çıkabilir. Bu iki kelimenin birbirinden farklı anlamlar taşıdığını biliyor muydunuz?

Ayan Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Ayan kelimesinin sözlük anlamı, gözle görülen, açık ve bellidir. Şapkalı 'a' kullanıldığında ise âyan kelimesi, toplumda ileri gelenler, senato üyeleri, vasıflı, ün salmış ve başarılı kimseler anlamına gelmektedir. Dolayısıyla, yazımı birbirinden farklı olan bu iki kelime birbiri ile karıştırılmamalıdır.

TDK'ya Göre Ayan Olmak ve Ayan Beyan Kelimeleri Ne Anlama Gelmektedir?

TDK'ya göre ayan olmak belli olmak, bilinir olmak anlamlarına gelmektedir. Ayan beyan kelime grubu ise TDK'ya göre besbelli, apaçık, açık seçik bir biçimde anlamlarına gelmektedir. Daha iyi kavrayabilmek için ayan beyan söz grubunu bir cümle içinde kullanabiliriz. ' Bu işi şahsınızın gerçekleştirmediği ayan beyan ortadadır.'

 

 

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