Az önce deprem mi oldu 7 Ocak? Son dakika deprem: AFAD - Kandilli son depremler listesi

Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listemeleye devam ediyor. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 7 Ocak 2021 meydana gelen son depremler, şiddeti ve derinliği...

7 OCAK SON DEPREMLER

EGE DENİZİNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 03.58'de merkez üssü Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 36.83 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin Gökçeada'ya 41.33 kilometre uzaklıkta olduğu ölçüldü. Gökçeada'da kısmen hissedilen deprem, ilk belirlemelere yıkıma yol açmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM

AFAD, Kahramanmaraş'taki depremi son dakika olarak duyurdu. Pazarcık ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.0 olarak açıklayan AFAD depremin derinliğini 5.0 km. olarak açıkladı.

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