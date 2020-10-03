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03.10.2020 - 19:35 | | AA

Bakan Selçuk: EBA sistemlerimiz KKTC'de erişime açılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) KKTC'li öğrencilerin de hizmetine sunulacağını bildirdi.

Bakan Selçuk: EBA sistemlerimiz KKTC'de erişime açılacak

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının talebiyle dijital eğitim platformumuz EBA'yı oradaki evlatlarımızın da hizmetine sunuyoruz. Mevkidaşım Nazım Çavuşoğlu ile imzaladığımız protokolle, EBA sistemlerimiz KKTC'de de kurularak çok yakında erişime açılacak." ifadelerini kullandı.

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