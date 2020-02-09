09.02.2020 - 18:17 |
Bakan Selçuk onları görünce hemen koşarak yanlarına gitti
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Konya’da açılışını gerçekleştirmek üzere geldiği Seyit Ulugülyağcı İmamhatip Ortaokulu’na girerken, hemen yan tarafta bulunan Selçuk Rebii Karatekin Ortaokulu’nun bahçesinden kendisine el sallayarak seslenen öğrencileri görünce hemen koşarak yanlarına gitti.
Bakan Selçuk’un bu hızlı hamlesi yanında bulunan il protokolü başta olmak üzere okul açılışı için gelen vatandaşları şaşırttı. Vali, Belediye Başkanı ve il protokolü de Bakan’ın peşinden koştu.
Bakanın koşarak yanlarına gelmesine şaşıran öğrenciler heyecanlandıkları gözlendi. Bakan Selçuk öğrencilerle sarılıp kucaklaşarak sohbet etti, bir isteğiniz var mı diye sordu ve hatıra fotoğrafı çektirerek vedalaştı.