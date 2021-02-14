14.02.2021 - 15:45 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Bakan Soylu: Murat Karayılan’ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu millet yüzümüze tükürsün
Irak'ın kuzeyi Gara'da PKK'nın 13 vatandaşı şehit etmesiyle ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, 'Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün' dedi.
İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamaları şöyle;
6 yıl önce PKK tarafından kaçırılan Kuzey Irak'ta alıkonulan 13 evladımız, alçakça, kalleşçe şehit edildi.
Bunun üzerine hala PKK'yı aklamaya çalışan pislikler var.
PKK ile aynı açıklamaları yapmaktan utanmayan aynı yalanlara sahip haysiyetsizler var.
Evlatlarımıza ve ailelerine çektirdiklerinin hesabı soruldu, sorulacak.
Murat Karayılan'ı yakalayıp bin parçaya bölmezsek bu Millet ve Şehitlerimiz yüzümüze tükürsün.
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