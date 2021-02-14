Son dakika... PKK’dan alçak saldırı: 13 şehit! MSB'den açıklama

Terör örgütü PKK’nın yuvalandığı yerlerden biri olan Gara bölgesi büyük ölçüde terörden arındırıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Kartal-2 Harekatı’nın sona erdiğini söyleyerek, PKK’nın kaçırdığı 13 sivil vatandaşın, mağaralarda yapılan aramalarda naaşlarına ulaşıldığını açıkladı.PKK’nın hain saldırısında, masum vatandaşlardan biri omuzundan, diğer 12 vatandaş ise başından vurularak şehit edildi.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İnsanlık düşmanı terör örgütü PKK’nın, sivil vatandaşlarımızı canice şehit ettiği Gara'daki mağarada teröristlere ait pek çok silah ve mühimmat ele geçirildi" denildi.

TEPKİ YAĞDI

Terör örgütü PKK tarafından 13 sivil vatandaşın şehit edilmesine tepkiler art arda geldi.

MUSTAFA ŞENTOP

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Irak'ın Gara bölgesinde, mel'un terör örgütü tarafından infaz edilen 13 sivil vatandaşımızın naaşı bir mağarada bulundu. Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Terör örgütüne ve onun tüm destekçilerine lanet olsun. Milletimizin başı sağolsun.

FUAT OKTAY

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terörün kökünü kazıyana kadar, sınırlarımız içinde ve dışında mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Kahraman askerimizin karşısına çıkamayan korkak terör örgütü 13 masum vatandaşımızı kalleşçe öldürdü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyoruz.

KEMAL KILIÇDAROĞLU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Gara bölgesinde hain terör örgütü tarafından kaçırılan ve alçakça şehit edilen masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun!

DEVLET BAHÇELİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir.

FAHRETTİN ALTUN

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizin kanları yerde kalmamıştır. Güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK başta olmak üzere terör örgütlerine karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla, terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam edecektir.

İBRAHİM KALIN

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Dünya sessiz. Bu sessizlik, utanç verici bir suç ortaklığıdır ama biz sessiz kalmayacağız.

SÜLEYMAN SOYLU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Irak'ta PKK terör örgütü tarafından alçakça katledilen Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayana kadar devam edecek. Allah bizi Milletimize ve Şehitlerimize mahcup etmesin... Başımız sağ olsun

ÖMER ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: PKK terör örgütü bir cinayet şebekesi olduğunu yine gösterdi. 13 masum vatandaşımızı canice öldürdü. Bu alçak cinayet şebekesine gereken cevabı kahraman askerlerimiz veriyor. 13 masum vatandaşımızın öldürülmesi tüm insanlığa saldırıdır. Bu cinayet şebekesi ile hem ülkemizin güvenliğini savunmak hem de insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.

MERAL AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı: PKK terör örgütü tarafından Gara‘da şehit edilen 13 sivil vatandaşımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk milletinin başı sağ olsun...



