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23.11.2020 - 11:39 | | AA

Banka kasasından 1 milyon liralık altın çalındı! Hırsız oğlu çıktı

Malatya'da banka kasasından 1 milyon lira değerindeki altın hırsızlığı emniyetin kurduğu özel ekip sayesinde  çözüldü.

Banka kasasından 1 milyon liralık altın çalındı! Hırsız oğlu çıktı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Darende  ilçesinde yaşayan esnaf H.Ö. (61), 1 milyon lira değerindeki altınlarını  kiraladığı bankanın kasasında muhafaza etmeye başladı.

Durumdan haberdar olan ve babasıyla beraber çalışan H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö (33), kasanın anahtarını evden çalarak iş birliği yaptığı O.Ö'ye (39) verdi.

Soy isim benzerliği bulunan O.Ö, aynı bankadan hesap açtırıp kasa  kiraladı. Bir süre sonra A.Ş.Ö'nün verdiği anahtarla bankaya giden O.Ö, banka  görevlilerinin yanından uzaklaşmasıyla H.Ö'ye ait kasayı açmaya çalıştı ancak  başarılı olamadı.

O.Ö, iki hafta sonra tekrar aynı bankaya giderek kasayı açıp içindeki  1 milyon lira değerindeki altınları aldı ve bankadan ayrıldı.

Altınları bozduran O.Ö. ilçedeki başka bir bankadan hesap açtırıp  parayı önce Gaziantep'e, oradan da KKTC'deki bankaya kendi adına gönderdi. O.Ö,  KKTC'deki bankadan çektiği parayı A.Ş.Ö'ye verdi.

A.Ş.Ö. parayla kayıplara karıştı.

Bir süre sonra kasasındaki altınların çalındığını fark eden H.Ö.  durumu polise bildirdi.

ÖZEL EKİP HIRSIZLIĞI ÇÖZDÜ

Darende Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İlçe  Emniyet Müdürlüğünce milyonluk hırsızlığın çözülmesi için özel ekip kuruldu.

Yaklaşık iki aylık titiz çalışma sonucu bankadaki güvenlik  kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takip başlattı.

Uzun süren araştırma ve inceleme sonucu paranın H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö.  tarafından çalındığını belirleyen ekipler, O.Ö'yü ilçede düzenledikleri  operasyonla gözaltına aldı.

Suçunu itiraf eden O.Ö, parayı H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö'ye verdiğini, daha  sonra ise ona ulaşamadığını, mağdur edildiğini öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.Ö, "hırsızlık" suçlamasıyla tutuklandı.

H.Ö'nün oğlu A.Ş.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

 

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