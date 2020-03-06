MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü!
ABONE OL
06.03.2020 - 14:01 | | İHA

Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü!

Fatih'te 32 yaşındaki banka görevlisi bir kadın, evinde göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulundu. Olayın faili kaçarken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü!

Olay, İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan'dan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

İçeriye giren polis ekipleri Pınar Baykan’ı karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yapmış olduğu çalışmada Baykan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın kimin tarafından yapıldığı bilinmezken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Pınar Baykan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu ara erteleyelim!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" diyerek seslendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor Meryem biyografisi

Survivor Meryem Kasap kimdir? Survivor Meryem biyografisi

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber