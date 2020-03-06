06.03.2020 - 14:01 | | İHA
Bankacı kadın evinde vahşice öldürüldü!
Fatih'te 32 yaşındaki banka görevlisi bir kadın, evinde göğsünden ve karnından bıçaklanmış şekilde ölü halde bulundu. Olayın faili kaçarken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, İstanbul Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi Aşıkpaşa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir apartmanda oturan 32 yaşındaki banka çalışanı Pınar Baykan'dan haber alamayan akrabaları durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açtı.
İçeriye giren polis ekipleri Pınar Baykan’ı karın bölgesinden 2, göğsünden bir bıçak darbesi almış şekilde buldu. Olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler yapmış olduğu çalışmada Baykan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayın kimin tarafından yapıldığı bilinmezken, polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Pınar Baykan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu ara erteleyelim!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" diyerek seslendi.