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16.04.2020 - 16:42 |

Barış’ların tahliye talebi reddedildi

Yeni infaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Odatv Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatlarının yaptığı tahliye talebi reddedildi. Kararda,atılı suç için yasada ön görülen ceza miktarı göz önüne alındığında tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu belirtildi.

Barış’ların tahliye talebi reddedildi
ELİF ALTIN / İSTANBUL

Oda TV’nin ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı’ başlıklı haberi nedeniyle MİT Kanunu 27. Maddesi kapsamında tutuklanan sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatları Yeni infaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği “Mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suç için yasada ön görülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şüpheliler hakkında tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, şüphelilerin tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığından” tahliye taleplerinin reddine karar verdi.

Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, toprak yığınlarıyla kapatılıyorCorona virüs ile mücadele kapsamında yayımlanan genelgeyle giriş ve çıkışlara kapatılan büyükşehirler arasındaki Tekirdağ'dan İstanbul'a giden ara yollar, jandarma ekiplerince toprak yığınlarıyla kapatıldı. Tekirdağ'ın giriş ve çıkışlarında ise yoğun güvenlik önlemleri sürüyor.
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