Barış’ların tahliye talebi reddedildi

Oda TV’nin ‘Sessiz, sedasız ve törensiz defnedilen Libya şehidi MİT mensubunun cenaze görüntülerine Oda TV ulaştı’ başlıklı haberi nedeniyle MİT Kanunu 27. Maddesi kapsamında tutuklanan sorumlu haber müdürü Barış Terkoğlu ve Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan’ın avukatları Yeni infaz yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahliye talebinde bulundu.

TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği “Mevcut delil durumu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, atılı suç için yasada ön görülen ceza miktarı ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde adı geçen şüpheliler hakkında tutukluluk tedbirinin ölçülü olduğu, şüphelilerin tutukluluk hallerinin sonlandırılmasını gerektirir bir husus bulunmadığı ve itiraz gerekçeleri yerinde olmadığından” tahliye taleplerinin reddine karar verdi.