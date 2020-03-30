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30.03.2020 - 13:56 |

Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, oyuncuları kimler?

'Bebek Geliyorum Demez' bu akşam Kanal D ekranlarında ilk kez ekrana gelecek. Zalim istanbul'un yerine oynatılacak film hakkındaki bilgiler merak ediliyor. İşte Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? sorularının cevabı...

Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, oyuncuları kimler?

 

Kanal D'den bu akşam Bebek 'Geliyorum Demez' yerli filmi yer alacak. TV'de ilk kez yayınlanacak olan film hakkında sinemaseverler detaylı bilgiye ulaşmak isterken Bebek Geliyorum Demez konusu nedir, oyuncuları kimler? Nerede çekildi? sorusu sıklıkla soruluyor.

BEBEK GELİYORUM DEMEZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kocası Alper ile mutlu bir hayatı olan Beste’nin en büyük hayali yazar olmaktır. Hayallerinin peşinden koşmaya karar veren genç kadın kurumsal hayattan kurtularak ilk adımı atar. Tam da bu sırada beklenmedik bir durum ile karşı karşıya kalır. Hamile olduğunu öğrenen Beste’nin hayatı tamamen değişir. Bu güzel sürpriz sadece onun ve kocası Alper’in hayatını değiştirmekle kalmaz, takıntılı ailelerinin ve birbirinden garip arkadaşlarının hayatını da derinden etkiler.

Yönetmen: Hakan Cigaoğlu

Yapım Yılı: 2018 - Türkiye

Tür: Romantik Komedi

Oyuncular: Başak Parlak, Ali İl, Cezmi Baskın, Seray Gözler, Sema Atalay, Mehmet Ali Kaptanlar ve Feride Çetin

 

 

 

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