MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Gündem Haberleri Bebekken yüzü yandı ameliyat için gün sayıyor!
ABONE OL
02.03.2020 - 12:03 | | AA

Bebekken yüzü yandı ameliyat için gün sayıyor!

Sosyal medyada yayımladığı videoyla gündeme gelen, vücudunda ve yüzünde yanık izleri bulunan, epilepsi hastası 28 yaşındaki Mehmet Ali Durak, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer ve Prof. Dr. Özlenen Özkan'ın da bulunduğu ekip tarafından ameliyat edilecek.

Bebekken yüzü yandı ameliyat için gün sayıyor!

Henüz 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu vücudunun büyük kısmı  ve yüzü yanan, kafatası kemiğinde eksik tespit edilen epilepsi hastası Mehmet Ali  Durak'a iki hafta tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yapılan  tetkiklerin ardından ameliyat için 15 Mart'a gün verildi.

"UMUTLA BEKLİYORUZ"

Mehmet Ali Durak'ın ablası Sultan Durak, yaptığı açıklamada, kardeşinin ameliyat olacağı tarihi öğrendiklerinde ailecek büyük  mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Kardeşinin sağlığına kavuşması için gerekli ameliyatların doktorlarca  riskli bulunduğu için yapılamadığını belirten Durak, "Kardeşim sağlığına kavuşma  isteğini artık en son çektiği video ile sosyal medyada duyurdu. Bizim bu  ameliyatların yapılması konusunda hiç umudumuz yoktu ama onun sesini Sağlık Bakanlığı duydu. Bize yardımcı oldular. Mehmet Ali'nin tüm  sağlık giderlerini Bakanlığımız üstlendi." diye konuştu.

Sultan Durak, ameliyatı yapacak doktorlar Ömer ve Özlenen Özkan ile  ulaşım masraflarını karşılayacak Ahbap Derneğine teşekkür etti.

Mehmet Ali Durak'ın ameliyat olacağı tarihi iple çektiğini, ameliyatın  15 Mart'ta yapılacağı bildirildiğinde büyük mutluluk yaşadıklarını anlatan Durak,  "Sağlık Bakanlığı yetkilileri telefonla aradılar. Kardeşimin 15 Mart'ta ameliyat  olması için hastaneye yatması gerektiğini söylediler. Kardeşimin hayatı  değişecek. Mehmet Ali ile en çok konuşabilmeyi, bana 'Abla' demesini istiyorum.  Ömer Bey, bana önce kardeşimin önce kafatasında, ardından ise yüzünde ameliyatlar  yapacağını söyledi. Tabii bu, uzun bir süreç, umutla bekliyoruz." ifadelerini  kullandı.

"OĞLUM YENİDEN DOĞACAK"

Anne Emine Durak da oğlunun ameliyat olacağı tarihi öğrendiğinde ondan  daha çok sevindiğini belirterek, "Biz ailecek bugünü bekledik. Artık oğlum da  yapılan ameliyatlarla sağlığına kavuşacak. Oğlum yeniden doğacak. Başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm doktorlara teşekkür ederim." şeklinde  konuştu.

Yayımladığı videonun ardından Sağlık Bakanlığının yardım elini  uzattığı Mehmet Ali Durak'ın henüz 6 aylıkken evlerinde çıkan yangın sonucu yüzü  ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesinde 47 gün yoğun bakım servisinde tedavi gördükten sonra hayata  tutunduğu öğrenilmişti. Durak'ın kafatası kemiğinin oluşmadığı, epilepsi hastası  olduğu tespit edilmişti.

Sağlık Bakanlığının devreye girmesiyle Durak, Akdeniz Üniversitesi  Hastanesinde Türkiye'nin ilk yüz, çift kol ve rahim naklini gerçekleştiren Ömer  ve Özlenen Özkan çifti tarafından ocak ayında muayene edilmişti.

 

 

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya ilan etti: O başlar kalmayacak!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Toplantı öncesi Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitler tepesi boş değildir, boş kalmayacak dedi. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Askerlerimizin canına kastedenleri yerle yeksan etmek boynumuzun borcu. Bir an önce Türkiye'nin belirlediği sınırların dışına çıkmazlarsa omuzlarının üstünde o başlar da kalmayacak" ifadelerine yer verdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SİHA nedir, özellikleri nelerdir? TSK envanterinde bulunan SİHA'lar ne kadar havada kalabiliyor?

SİHA nedir, özellikleri nelerdir? TSK envanterinde bulunan SİHA'lar ne kadar havada kalabiliyor?

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

SGK ödüyor! Ücretsiz ulaşım, elektrik ve su faturalarında indirim...

Uzmanlardan harekat yorumu

Uzmanlardan harekat yorumu

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sakın merak edip bu sitelere girmeyin!

Sıradaki Haber