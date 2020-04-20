Instagram fenomani Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları takipçileri ile paylaştı. Magaizn dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme sonrası bir kez daha 'Beren Güney kimdir? Kaç yaşında?' soruları sorulmaya başlandı. İşte Beren Güney hakkındaki bilgiler...

BEREN GÜNEY KİMDİR?

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren Beren Güney, 2018'de instagram hesabını açtığı günden bu yana kişisel paylaşımlarda bulunan bir instagram kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ona 'instagram fenomeni' yakıştırması yapıyor.

Instagram profilinde 'Manken' tanımı yapılan Beren Güney, 1985 doğumlu. Beren Güney zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.