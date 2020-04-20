MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Beren Güney kimdir? Kaç yaşında?
ABONE OL
20.04.2020 - 10:52 |

Beren Güney kimdir? Kaç yaşında?

Şu sıralar Kerem Tunçeri'nin mesajlarını ifşa eden Beren Güney bir hayli çok konuşuluyor. Daha önce de birçok kişiyi ifşalayan Beren Güney'in bu hareketi sonrası hakkındaki bilgiler merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

Beren Güney kimdir? Kaç yaşında?

 

Instagram fenomani Beren Güney, Kerem Tunçeri'nin kendisine attığı mesajları takipçileri ile paylaştı. Magaizn dünyasına bomba gibi düşen bu gelişme sonrası bir kez daha 'Beren Güney kimdir? Kaç yaşında?' soruları sorulmaya başlandı. İşte Beren Güney hakkındaki bilgiler...

BEREN GÜNEY KİMDİR?

Yıllar önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan ve ameliyattan sonra da defalarca estetik operasyon geçiren Beren Güney, 2018'de instagram hesabını açtığı günden bu yana kişisel paylaşımlarda bulunan bir instagram kullanıcısı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları ona 'instagram fenomeni' yakıştırması yapıyor.

Instagram profilinde 'Manken' tanımı yapılan Beren Güney, 1985 doğumlu. Beren Güney zaman zaman plastik cerrahi ile ilgili paylaşımlarda bulunuyor. Genç mankenin vücudundaki abartılı estetik operasyonlar da dikkat çekiyor.

Cristiano Ronaldo’dan umudu kesti Fatih Terim’e seslendi!Bursa’da 90 yıldır ailelerine ait Uluabat Gölü’nün ortasındaki Martı Adası'nı 17 milyon liraya satılığa çıkaran 65 yaşındaki Nedim Bulut, adanın korona virüs salgınında bulunmaz bir karantina bölgesi olacağını söyledi. Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’ya rağmen adayı satamadığını ifade eden Bulut, rotayı bu sefer Türk teknik adam ve futbolculara çevirdi. Korona virüsü yenme başarısı gösteren Fatih Terim'e seslenen Bulut, "Burada hava mis gibi. Acelemiz yok. Parayı veren adayı alır" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kazadan 117 gün sonra ölen sürücü toprağa verildi

Kazadan 117 gün sonra ölen sürücü toprağa verildi

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

Ücretsiz izne eksik gün ayarı! Milyonları kapsıyor

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

'Fakirler koronadan ölsün' diyerek denize girmişlerdi! Cezaları belli oldu

Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına saatler kaldı!

Başakşehir Şehir Hastanesi açılışına saatler kaldı!

Sıradaki Haber