2020 Bim çalışma saatleri (kaçta açılıyor/kapanıyor) - Bim Market Mağazaları 2020'de kaça kadar açık, sabah saat kaçta mesaiye başlıyor?
Bim kaçta açılıyor? Bim Market Mağazalarının çalışma saatleri merakla araştırılıyor. İndirim günlerinde yoğunluğun arttığı Bim kaça kadar açık, sabah saat kaçta açılıyor? İşte Bim çalışma saatleri...
Bim çalışma saatleri araştırılıyor. Vatandaşlar Bim marketler zincirinin kaçta açılıp, kaçta kapandığını merak ediyor. İşte Bim çalışma saatleri...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ - BİM KAÇTA AÇILIYOR - KAPANIYOR?
Türkiye'nin her bölgesinde hizmet veren BİM'in 7375 mağazası bulunuyor. BİM mağazaları haftanın 7 günü sabah saat 09:00'da açılıp 21:00'a kadar müşterilerine hizmet veriyor.
BİM'İN AÇILIMI NEDİR?
Perakende sektöründe olan şirketin marka adı BİM’dir. Şirketin resmi ticari ünvanı BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.’dir. BİM markası yüksek indirim perakendeciliğinin vazgeçilmez markası olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
ÜRÜNLER NEDEN PAKETLERDE SUNULUYOR?
BİM mağazalarında ürünler müşterilerin kolay erişebileceği şekilde sunulmaktadır. Buradaki ana gaye maliyeti azaltırken alış veriş yapmanın rahatlığını sağlamak. Büyük rafların, sıraların arasında kaybolmadan ihtiyacınız olana en kısa yoldan ulaşmanızı sağlıyoruz.