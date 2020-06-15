15.06.2020 - 10:16 |
Bim aktüel 16 Haziran kataloğu ürünleri! Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Bim her hafta salı ve cuma günleri aktüel kataloğunda yer alan ürünleri tüketicilerle buluşturuyor. Bu haftanın ilk aktüel kataloğu zincir market mağazasının sayfasında yer aldı. 16 Haziran Bim aktüel kataloğunda birçok çeşit üründe avantajlar bulunuyor. İşte Bim aktüel kataloğu indirimli ürünleri...
Bim aktüel kataloğu yayımlandı. Bu hafta salı günü vatandaşlarla buluşacak olan 16 Haziran Bim aktüel kataloğunda makyaj malzemelerinden bakım ürünlerine kadar pek çok çeşit ürün yer aldı. Bim aktüel kataloğunda titreşimli yüz temizleme cihazı 24,90 TL satış fiyatı ile yer aldı. Çalışma saatleri ise araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte 16 Haziran Bim aktüel kataloğu ürünleri...
BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?
BİM mağazaları sabah 09:00'da açılıyor, akşam 21:00'da kapanıyor.