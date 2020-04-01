Bingöl'de 281 köy yolu, kardan kapandı

Bingöl'de dün geceden itibaren etkili olan yağmur, bu sabah kar yağışına dönüştü. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı. Merkeze bağlı Sancak beldesinde, kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçlar için Karayolları ekipleri harekete geçti. Merkez ve ilçelere bağlı 281 köy yolu ise yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapanan köy yollarını açmak için iş makineleriyle çalışma yapıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan belediyelerin bağış kampanyasıyla ilgili açıklamaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları ile video konferans toplantısında konuştu. Erdoğan, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem sloganıyla bir yardım kampanyası başlattık. Toplanan paralar gerçek ihtiyaç sahipleri tespit edilerek onlara dağıtılacaktır. Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. Bu bakımdan da şu ana bu kampanyalar sadece devletimizin, cumhurbaşkanlığı makamının açıklamış olduğu birimler tarafından yürütülmektedir" dedi.