Bir kadın değişir dünya da değişir

Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma hedeflerinden biri olan kadın özgürlüğü ve eşitliğini desteklemek amacıyla Yves Rocher Vakfı tarafından Türkiye’de bu sene altıncısı düzenlenen Toprağın Kadınları Ödülü’nü, bu topraklarda yaşamış kadınların başarı hikâyeleri ile çocuklara örnek olmayı hedefleyerek “Puduhepa ve Kız Kardeşleri” isimli sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Renan Tan Tavukçuoğlu aldı. Proje önümüzdeki günlerde Türkiye’yi uluslararası alanda da temsil edecek.

Anadolu kahramanları

Tavukçuoğlu, “Puduhepa ve Kız Kardeşleri” projesi için ilhamını Anadolu’nun gerçek kadın süper kahramanlarının başarı hikâyelerinden aldığını belirterek şunları söyledi:

“Hedefimiz toplumsal dönüşüm ve daha sağlam bir toplum için güçlü bireyler yetişmesi. Bunun için de çocuklara, özellikle de kız çocuklarına bugünden yatırım yaparak gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz. Bez bebekler ve onların ilham verecek hikâye kitapları, hedefe giden yoldaki araçlarımız olarak belirdi. Doğru ilham kaynaklarını görünür kılmak önemli diye düşünüyorum. Ve Anadolu’nun gerçek süper kahramanı kadınların başarı hikâyeleri yeni yetişen çocuklara ilham versin diye bu sosyal girişimi başlattım. Yarının bugünden güzel olması için çalışıyoruz. Bir kadın değişir, dünya değişir inancındayız.”

Yeni fon yarışmadan

Tavukçuoğlu, 2018’de tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit Kraliçesi Puduhepa ile yolculuklarının başladığını, 2019’da Puduhepa’ya ilk kız kardeşi, NASA’da çalışan ilk Türk bilim kadını Dilhan Ege Eryurt’un katıldığını vurgulayarak şöyle devam etti:

“2020’de değerli tiyatro sanatçımız ve hayatı boyunca kız çocuklarının eğitimine destek olmuş Gülriz Sururi’nin bebeğini yaptık. Sırasıyla her bebeğimizin kıyafeti değerli tasarımcılarımıza ait: Arzu Kaprol, Zeynep Tosun, Özlem Süer. Projenin geliri tekrar kız çocuklarının eğitimini desteklemeye dönüyor.

Sivil toplum kuruluşu çözüm ortağımız TOÇEV. 2021 bebeğimiz doğa konusunu sahiplenen bir bilim kadınımız olacak. Henüz kızı ile görüşmelerimiz sonuçlanmadığı için ismini açıklayamıyorum ama bu sefer fonlamaya ihtiyacımız olmayacak çünkü proje, yarışmadan kazandığımız Yves Rocher Vakfı desteği ile hayat bulacak. Bu sayede daha çok kadına evlerinden çalışmak üzere iş verebileceğimiz ve daha fazla kız çocuğunu okutup daha çok sayıda hayale dokunabileceğimiz için çok mutluyuz.”

Proje tarihin ilk barış antlaşması Kadeş’e mührünü basan Hitit Kraliçesi Puduhepa’nın bebeği ile başladı. Daha sonra tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi ardından da bilim insanı Dilhan Ege Eryurt’un bebekleri yapıldı.

18 kız çocuğun hayatına dokundu

“Puduhepa ve Kız Kardeşleri” projesi, kız çocuklarının güçlü bireyler olarak gelişimlerini tamamlamaları, kız çocuklarına eğitim desteği verilmesi, kültürel ve tarihsel değerlere sahip çıkarak yeni nesillere ilham olması ve proje bünyesinde çalışan kadın istihdamının artırılması gibi amaçlar ile yoluna devam ediyor. Bugüne kadar 3 binden fazla bebek ve binlerce kitabı satılan proje, Norveç’ten Avusturalya’ya, Belçika’dan Kanada’ya kadar pek çok ülkeye ulaştı. Bez bebeklerin dikimini sağlayan 55’ten fazla kadına iş imkânı sunuldu, TOÇEV vasıtasıyla 18 kız çocuğun iki senelik eğitim masrafları karşılandı.